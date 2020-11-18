Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - Доходы авиакомпаний снизились вдвое, передает Kazakhstan Today.





Основное сокращение пришлось на пассажирские перевозки. Пассажиров перевезли на 38% меньше, чем годом ранее, груза и багажа - почти на 19%, сообщает Finprom.kz http://finprom.kz/.

Цены на услуги пассажироперевозок авиакомпаниями по итогам октября снизились на 2,4% за месяц и на 8,5% - за год. Наибольшее удешевление среди регионов страны в годовой динамике зафиксировано в столице (минус 36,9% к октябрю предыдущего года), Алматы (минус 28,8%) и Шымкенте (минус 28,7%).

В то же время цены в 4 из 17 регионов страны выросли: в Западно-Казахстанской (на 34,4% за год), Атырауской (на 13,1%), Карагандинской (на 11,6%) и Костанайской (на 4,5%) областях.

В стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19 в большинстве регионов РК, передаёт официальный ресурс премьер-министра РК. Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается на 2 ноября в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

В связи с этим Казахстан усилит ограничительные меры на государственной границе. МВК приняла ряд решений: иностранцам, имеющим вид на жительство на территории РК, и иностранцам, являющимся членами семей граждан РК, будет разрешено пересекать госграницу РК не более 1 раза в 90 суток (ранее - в 30 суток); до 1 мая 2021 года приостановят безвизовый режим для граждан 57 стран; до 1 января 2021 года приостановят 72-часовое безвизовое пребывание на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии; международное авиасообщение с Турцией сократится с 33 до 20 рейсов в неделю.

За январь – октябрь 2020 года авиакомпании страны перевезли 4,4 млн человек - на 38,2% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Непосредственно в октябре авиаперевозками воспользовалось 621,5 тыс. пассажиров - на 2,1% больше, чем месяцем ранее, но сразу на 19,5% меньше по сравнению с октябрём "докоронавирусного" 2019 года.

Пассажирооборот за десять месяцев текущего года составил 6,8 млрд пассажиро-километров, сократившись в 2,1 раза за год. В октябре пассажирооборот составил 917,2 млн пассажиро-километров - на 2,6% меньше, чем в сентябре текущего года, и на 35,7% меньше, чем в октябре 2019 года.

Груза и багажа воздушным транспортом перевезли 17,5 тыс. тонн - на 18,5% меньше, чем годом ранее. В октябре авиаперевозки составили 2,1 тыс. тонн, сократившись на 16,7% по сравнению с сентябрём текущего года и на 17,2% - по сравнению с октябрём прошлого.

Грузооборот составил 42,7 млн тонно-километров - на 36% меньше, чем годом ранее. В октябре грузооборот составил 3,6 млн тонно-километров, сократившись на 26,8% за месяц и на 53,5% - по сравнению с октябрём 2019 года.

Доходы авиакомпаний составили 154,2 млрд тенге - сразу на 54% меньше в денежном выражении, чем годом ранее.

94,9% дохода пришлось на пассажироперевозки: 146,4 млрд тенге сокращение - в 2,2 раза за год. Ещё 5,1% пришлось на грузоперевозки: 7,9 млрд тенге, рост за год - на 11,8%.

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