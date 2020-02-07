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Kcell прошел листинг на AIX

06.02.2020, 15:34 5968
Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - 6 февраля 2020 года простые акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) АО "Kcell", лидирующего оператора на телекоммуникационном рынке Казахстана, включены в официальный список Astana International Exchange (AIX - биржа Международного финансового центра "Астана"), передает Kazakhstan Today.
 
"Торги планируется начать 7 февраля. Простые акции Kcell листингованы под тикером (KCEL) с курсом и расчетами в тенге и являются полностью конвертируемыми на Казахстанской фондовой бирже и AIX. ГДР листингованы под тикером (KCEL.Y) в долларах США и являются полностью конвертируемыми на Лондонской фондовой бирже и AIX", - сообщили в AIX.
 
Как отметил председатель правления AIX Тим Беннетт, листинг ценных бумаг Kcell на AIX позволяет диверсифицировать пул инвесторов, заинтересованных в компании, а также обеспечить полный доступ местных и зарубежных розничных инвесторов к торгам акциями и ГДР Кселл на одной торговой площадке.
 

Этот шаг позволит нашей компании диверсифицировать и расширить инвесторскую базу, а также улучшить ликвидность наших акций. Мы продолжаем придерживаться самых высоких международных стандартов корпоративного управления, действующих со времени выхода компании на IPO в 2012 году", - сказал председатель правления АО "Кселл" Каспарс Кукелис.

 
AIX образована в 2017 году в рамках развития Международного финансового центра "Астана". Акционерами AIX являются МФЦА, Goldman Sachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX. Биржа работает в рамках нормативно-правовой среды, основанной на принципах английского общего права, обеспечивая таким образом надежные условия для инвестирования. Миссия AIX заключается в развитии активного рынка капитала в Казахстане и регионе за счет предоставления понятных и выгодных условий для привлечения финансирования частным и государственным бизнесом. AIX развивает специальные сегменты для горнорудных компаний, а также инфраструктурных проектов в рамках инициативы "Пояс и Путь". 
 
Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА - формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.
 
Компания "Kcell" предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, дополнительные услуги (VAS), такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет. На рынке компания представлена двумя брендами: Кселл, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты (в том числе государственные учреждения) и Activ, который ориентирован на абонентов массового рынка. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети мобильной связи, которая охватывает практически всю территорию Республики Казахстан. 
 

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