Контракты на 29 миллионов долларов заключила торгово-экономическая миссия РК в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 ИЮЛЯ - Экспортные контракты на 29 млн долларов заключили казахстанские предприниматели по итогам визита торгово-экономической миссии РК в Екатеринбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В форуме приняли участие 15 казахстанских компаний и 80 российских, сообщает СЦК.
Вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов, открывая форум, отметил особые отношения между нашими странами и между Казахстаном и Уралом. По итогам 2021 года республика занимает второе место во внешнеторговом обороте Свердловской области, уступая только Китаю.
Он подчеркнул, что Казахстан для Урала - ключевой партнер.
Географическая близость и культурная общность, единая методологическая база и технические стандарты позволяют комфортно работать с регионом", - отметил Козлов.
В свою очередь директор департамента продвижения экспорта Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Омербек Баштай отметил, что для делового сотрудничества Казахстана и уральского региона России перспективными могут рассматриваться такие отрасли, как IT, станкостроение и химическая промышленность.
В Казахстане активно развивается производственная сфера. При этом основной акцент делается на экспортоориентированную продукцию. Хорошим стимулом для сотрудничества наших стран станет промышленная кооперация. В Казахстане вдоль международных транспортных маршрутов создаются комфортные трансграничные производственно-торговые хабы. Убежден, что российским предпринимателям будут интересны данные площадки", - отметил Баштай.
Он также подчеркнул, что политика Казахстана направлена на поддержку внешнеэкономической деятельности предпринимателей, имеется широкий спектр инструментов для стимулирования экспортоориентированных совместных предприятий.