Контракты на 29 миллионов долларов заключила торгово-экономическая миссия РК в Екатеринбурге

АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В Алматы 28 марта состоялся финал благотворительной обучающей программы по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель". В проекте приняли участие только многодетные и приемные, а также мамы детей с ограниченными возможностями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Сауле Шаламбаева с проектом "Eco.4.u" по производству фруктовых чипсов. Она получит грант в размере 500 тысяч тенге от ТОО "Эмвэй" на развитие своего дела.

Программа по развитию женского предпринимательства была инициирована в 2013 году в России благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и стала первой в стране бесплатной программой, направленной на обучение матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства. За девять лет в программе приняли участие более 7500 женщин, а грантовый фонд составил более 20 миллионов рублей. В 2021 году программа впервые состоялась в Казахстане и вышла на международный уровень. Пилот программы проходил в онлайн-формате, что позволило пригласить участниц со всей республики.

Главная цель программы - задействовать потенциал женщин для развития экономики страны, мотивировать их заняться бизнесом и помочь преодолеть барьеры, возникающие на пути к собственному делу", - сообщили организаторы.

В их число вошли: ТОО "Эмвэй Казахстан" в партнерстве с благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Ассоциацией семейного бизнеса Казахстана, Советом деловых женщин и Форумом предпринимателей Казахстана. Партнером программы также стал университет "Туран", на площадке которого состоялся финал конкурса.

По словам организаторов, в новом сезоне в проекте приняли участие только мамы многодетных семей, семей с приемными детьми и детьми с ОВЗ.

В заявке каждая из мам представила свою бизнес-идею, которую нужно было описать максимально подробно. Большинство идей составили проекты в области швейного и пищевого производства, воспитания детей и дополнительного образования, клининга и дизайна", - сообщается в пресс-релизе.

В финал вышли самые амбициозные и перспективные бизнес-проекты. Среди них - ателье по изготовлению домашнего текстиля, обработка войлочных изделий, производство домашних пирогов и полезной выпечки без глютена и казеина и многое другое.