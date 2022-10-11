НПП "Атамекен" планирует отказаться от госуслуг

Фото: atameken.kz
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" отказывается от государственных услуг. По мнению председателя президиума палаты Раимбека Баталова, НПП должна стать независимой от госбюджета.
Ранее бюджет палаты состоял из 11 млрд тенге бюджетных средств и 7 млрд - ОЧВ (обязательные членские взносы. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Мы по данному пункту уже отказались от ряда функций, например, проект "Бастау Бизнес" приносил 2,2 млрд тенге в фонд палаты. Мы сейчас сокращаем процент госбюджета до 20% в структуре доходов. В последующем у НПП не должно быть зависимости от государственного бюджета", - отметил Баталов.
Также на совещании предложено вывести из состава президиума, куда входит 51 человек, 16 депутатов парламента и общественных деятелей, а также исключить представителей аккредитованных ассоциаций и оставить только председателей комитетов.
Большинство за то, чтобы председатель, а не представитель был, если он ответственен за отрасль, то должен быть в президиуме", - отметил Баталов.
Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy выступила с позицией, что комитет сам должен определять, кого назначать в президиум.
В ходе обсуждения глава НПП озвучил предложение по сокращению сроков полномочия председателя президиума, комитетов, а также членов президиума и правления до 2 лет с правом переизбрания. Также предложено в целях оперативности наделить президиум такими полномочиями съезда, как принятие решений о создании и закрытии региональных палат предпринимателей и утверждение количественного состава региональных советов", - сообщается на сайте НПП.