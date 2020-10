В Казахстане закрывают сеть супермаркетов "Рамстор"

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Учредитель ТОО "Рамстор Казахстан" турецкая компания Migros Ticaret A.S. на платформе публичного раскрытия информации Стамбульской фондовой биржи объявила о переговорах по продаже одного магазина и передаче договоров аренды шести магазинов, работающих в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Наша дочерняя компания ТОО "Рамстор Казахстан" осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан и работает по двум направлениям: управление торговыми центрами и розничная торговля. По состоянию на 1 полугодие 2020 года ее доля составляет около 0,8% от консолидированных продаж нашей компании. В соответствии с целями роста нашей компании и стратегией сосредоточенности на рынках, на которых мы работаем, нами проведена переоценка розничной операционной деятельности ТОО "Рамстор Казахстан". В этом контексте были начаты переговоры о продаже одного магазина и передаче договоров аренды шести магазинов, работающих в Казахстане, а также о продаже оборудования и запасов этих магазинов. Возможная передача/продажа упомянутых магазинов подлежит утверждению соответствующим антимонопольным органом Республики Казахстан", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ТОО.

Отмечается, что ТОО "Рамстор Казахстан" продолжит свою деятельность, управляя многофункциональным комплексом "Ramstore All In" в микрорайоне Самал города Алматы. В компании уточнили, что "Ramstore All In" составляет большую часть стоимости инвестиций в Республике Казахстан.

