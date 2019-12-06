В Нур-Султане сотрудник Инспекции транспортного контроля приговорен к штрафу 26 млн тенге за взятки

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Нур-Султане главный специалист Инспекции транспортного контроля приговорен к штрафу в размере 26,2 млн тенге за получение взяток, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы, главный специалист инспекции Айдаркенов С.С. подозревался в систематическом получении взяток от субъектов крупногабаритных перевозок за общее покровительство их деятельности.

3 декабря приговором Байконырского районного суда №2 Айдаркенов признан виновным в неоднократном получении взяток и ему назначено наказание в виде штрафа 26 млн 250 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства