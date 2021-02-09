Экс-глава управления по противодействию наркопреступности Кызылординской области покровительствовал культивированию конопли - МВД

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Бывший начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Кызылординской области покровительствовал культивированию конопли, передает Kazakhstan Today.

По нашей разработке к 15 годам лишения свободы приговорен бывший начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Кызылординской области Мырзахасимов, который покровительствовал культивированию конопли", - сообщил на брифинге начальник департамента собственной безопасности МВД РК Арман Саданов.

По его словам, при обысках обнаружено и изъято более 12 килограммов наркотиков.

Продолжением явилось задержание начальника управления ДП Кызылординской области и его подчиненного при получении 7 млн тенге за увод от уголовной ответственности. По ним ведутся следственные действия, и скоро дело будет направлено в суд. Фигуранты этого резонансного дела уволены по отрицательным мотивам. Заместитель начальника ДП Кызылординской области и еще три руководителя освобождены от занимаемых должностей", - проинформировал Саданов.





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