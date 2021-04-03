В Атырау чемпиона-рэкетира приговорили к семи годам лишения свободы

АТЫРАУ. 2 АПРЕЛЯ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор в отношении спортсменов-рэкетиров, занимавшихся вымогательством на городских рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает " АЖ ", в ходе судебного процесса установлено, что глава ОПГ - подсудимый А. У., хорошо владеющий различными видами единоборств, в 2012 году создал в Атырау организованную преступную группу из трех человек, которая последующие 8 лет собирала "дань" с торговцев из Южно-Казахстанской области на рынках "Дина" и "Коктем", в случае отказа угрожая уничтожением товара, избиением или убийством.

Как сообщили в суде, вина подсудимых полностью подтверждена совокупностью доказательств, рассмотренных в ходе судебного разбирательства. При вынесении приговора принималось во внимание то, что преступными действиями подсудимых потерпевшим причинен вред в крупном размере, преступление совершено в составе организованной группы, и что они не раскаялись в содеянном.

33-летний глава ОПГ А. У. приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, двое его "подчинённых" - к 7 годам лишения свободы каждый. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Глава ОПГ А. У. является чемпионом Казахстана по жекпе-жек, каратэ, боевому самбо, джи-джитсу и панкратиону. Представлял Казахстан в международных соревнованиях по ММА.

Напомним , преступники были задержаны в июне прошлого года. После задержания у них изъяли три единицы огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. Троих участников ОПГ водворили в СИЗО, а двое были допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту.

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