В Нур-Султане мужчина инсценировал кражу крупной суммы денег

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Кражу крупной суммы денег инсценировал житель столицы. На "отчаянный" шаг его подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С заявлением в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что из его автомашины марки "Лексус" совершена кража сумки с большой суммой денег. Со слов потерпевшего в сумке находились 350 тысяч долларов", - сообщили в пресс-служба департамента полиции города Нур-Султан.
Оперативные работники просмотрели камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью уклонения от возврата денежных средств, подозреваемый задумал преступный план и нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Заранее обговорил с ним точное время кражи, пути отхода и инсценировал кражу денежных средств из автомашины.
В настоящее время исполнитель и инициатор данной кражи задержаны, они дали признательные показания. За заведомо ложный донос, организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорит заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султана Айдос Рысбаев.
Ранее сообщалось, что житель Хромтау сбил ребенка, скрылся с места аварии и пытался инсценировать угон.