В Нур-Султане мужчина инсценировал кражу крупной суммы денег

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Подразделением по противодействию наркопреступности проведена масштабная операция по ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся поставками и сбытом оптовых партий марихуаны в Костанайской области, передает KAZAKHSATN TODAY.

Задержания 11 членов ОПГ проводилось в двух регионах - Костанайской и Жамбылской областях. Преступники закупали оптовыми партиями высушенную коноплю и гашиш в Шуском районе Жамбылской области и вывозили ее в северные регионы страны, где реализовывали, сообщает Polisia.kz

У каждого члена ОПГ были свои "обязанности". Организатор и лидер группы - 35-летний житель Костанайской области. В ходе задержаний и обысков, проведенных одновременно по всем установленным адресам, полицейские изъяли большое количество наркотических средств, оружие, деньги.

При обыске у одного из преступников, в спальне изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере - 20 граммов, в автомобиле "УАЗ-Патриот" изъято 20 граммов гашиша. На прилегающей к дому территории, в мусорном контейнере, обнаружен мешок с 30 килограммами марихуаны. Рядом в пластиковой бочке еще один мешок, где также находилось 30 килограммов марихуаны.

У второго члена ОПГ при обыске дома изъято 8 пакетов с марихуаной, хранящиеся на балконе. А также сумка с 20 килограммами марихуаны, электронные весы, мерные стаканы, 4 мобильных телефона, платежные карты. В спальне полицейские нашли пневматический пистолет. В автомобиле задержанного на заднем сидении и в багажнике обнаружено еще 5 полиэтиленовых сумок и 47 пакетов, в которых было расфасовано более 100 килограммов марихуаны. Еще один мешок с 30 килограммами марихуаны изъят в хозпостройке, во дворе еще одного задержанного.

У единственной женщины-участницы ОПГ изъяты 5 пакетов с марихуаной, электронные весы, незарегистрированное охотничье ружье "ИЖ-17".

Всего изъято более 200 килограммов марихуаны, 20 граммов мефедрона, 20 граммов гашиша, 6 автомобилей, используемых в преступной деятельности, пневматические винтовка и пистолет, три охотничьих ружья, патроны, 24 мобильных телефона, 18 платежных банковских карт и около миллиона тенге, предназначенных для закупа наркотиков.

В ходе полицейской разработки был установлен и задержан 36-летний житель Рудного, разыскиваемый с 21 октября по подозрению в совершении убийства. Задержанный дал признательные показания. Все задержанные водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

3 ноября в Алматы изъяли крупную партию синтетических наркотиков.