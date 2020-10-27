Житель Хромтау сбил ребенка, скрылся с места аварии и пытался инсценировать угон

Актобе. 26 октября. Kazakhstan Today - Житель Хромтау пытался скрыть факт ДТП и инсценировать угон своего автомобиля после того, как сбил ребенка на пешеходном переходе, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 24 октября 31-летний житель Хромтау совершил ДТП, наехав на ученика 7 класса.

Двигаясь по проспекту Абая со стороны проспекта Победы, водитель на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения, и допустил наезд на подростка 2007 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний был доставлен в ЦРБ Хромтауского района с телесными повреждениями легкой степени", - рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что водитель после совершения ДТП скрылся с места происшествия и попытался выехать за пределы Хромтауского района, однако в районе поселка Бадамша у него сломалась автомашина.

Мужчина вернулся в Хромтау и заявил об угоне. Однако полицейским по камерам видеонаблюдения удалось установить факт выезда владельца автомашины из города после совершения ДТП.

Мужчина был доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство за оставление места ДТП и ложный вызов об угоне.

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