В Павлодаре к 11 годам колонии приговорен насильник беременной

ПАВЛОДАР. 1 ИЮЛЯ - В Павлодаре 24-летнего подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы за незаконное лишение свободы и неоднократное изнасилование беременной женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокурор просил назначить насильнику наказание в виде 12 лет лишения свободы, сам подсудимый и его защитники настаивали на оправдании, пишет портал "Павлодар-онлайн"

Вина К. доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз", - подчеркнули в суде.

Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора суд счел наличие у него малолетнего ребенка, отягчающим - совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

По совокупности уголовных правонарушений К. назначено 10 лет лишения свободы. Кроме того, на основании части 1 статьи 60 Уголовного кодекса РК путем частичного сложения наказания по предыдущему приговору суда, окончательно назначено 11 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе суда №2.

Приговор не вступил в законную силу.

В фонде "Не молчи" добавили, что осужденный по приговору суда должен будет выплатить потерпевшей компенсацию морального ущерба в размере двух миллионов тенге.

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