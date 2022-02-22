В Алматы задержаны 6 участников массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержаны 6 жителей города Алматы и Алматинской области, участвовавших в массовых беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городе Алматы задержаны 6 жителей города Алматы и Алматинской области, которые участвовали в массовых беспорядках, а также раздавали металлические арматуры", - сообщил на онлайн-брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Даурен Козыбаков.

Также по его словам, в Алматы задержан гражданин, у которого в сарае обнаружено и изъято 3 нарезных и 10 гладкоствольных ружей, пневматическая винтовка и пистолет, а также 5 резиновых палок, деревянная бита, радиостанция, саперная лопата и более тысячи патронов различного калибра, похищенных с охотничьего магазина.

Он также сообщил, что в Кызылординской области задержан гражданин, который из хулиганских побуждений нанес ножевые ранения 2 молодым парным.

В городе Шу, Жамбылской области, задержан гражданин 1995 года рождения, который ночь в кафе "Мята", совершил покушение на убийство 3 посетителей, которых госпитализировали" - добавил спикер