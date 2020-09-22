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За 8 месяцев заведено 44 уголовных дела в отношении членов ОПГ

21.09.2020
За 8 месяцев заведено 44 уголовных дела в отношении членов ОПГ
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - За 8 месяцев возбуждено 44 уголовных дела в отношении организаторов и членов ОПГ. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает Kazakhstan Today. 
 

Это рекордный показатель за последние пять лет", - отметил Жанат Элиманов.

 
Он рассказал, что путем анализа установлено свыше 60 потенциальных преступных групп, занимающихся криминальным обналичиванием денег. Для этого ими создано свыше 1200 подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. 
 

По всем уже возбуждены уголовные дела, 98 лиц признаны подозреваемыми, из них 28 помещены под стражу, еще 29 взяты под домашний арест. В итоге количество выявленных фактов выписки фиктивных счётов-фактур увеличилось в два раза. Всего нейтрализовано 19 ОПГ в этой сфере. Необходимо отметить, что впервые за последние пять лет наблюдается снижение уровня обналичивания на 38%", - уточнил председатель комитета.

 
На особом контроле работа по выявлению фактов хищения бюджетных средств. Для этого, совместно с генеральной прокуратурой проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Казына". 
 
Элиманов подчеркнул, что в рамках этой работы установлено свыше 90 неблагонадёжных победителей госзакупок, которые имели устойчивые взаиморасчёты с фирмами-однодневками на 63 млрд тенге. По ним уже возбуждено 20 уголовных дел, по остальным проводятся проверочные мероприятия. 
 
Всего, по словам главы КФМ, возбуждено 1394 уголовных дела Службой экономических расследований за 8 месяцев текущего года и на 20% увеличилась сумма возмещённого ущерба, составив 33 млрд тенге. 
 

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