Замначальника ДП Павлодарской области временно отстранен из-за суицида полицейского

Тело 35-летнего полицейского нашли в гараже возле дома по улице Сатпаева в Павлодаре 19 сентября, в 07.20. Как сообщил на брифинге начальник управления собственной безопасности областного департамента полиции Аскар Сергазин, уголовное дело изначально расследовалось УСБ. Однако ввиду высказанного недоверия со стороны родственников умершего дело передано в другой орган, пишет pavlodarnews.kz.
Подозревается один из руководителей ДП. По согласованию с прокуратурой и для того, чтобы завтра не было жалоб, инициирован вопрос о передаче дела в другой орган для обеспечения его объективности. Приказом министра вчера было озвучено, что он (замначальника областного ДП) на период служебного расследования отстранен от исполнения должностных обязанностей", - сказал Аскар Сергазин.
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