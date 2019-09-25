Замначальника ДП Павлодарской области временно отстранен из-за суицида полицейского

Молодая женщина со своим знакомым входила в доверие к потерпевшим и путем мошенничества выманивала у них деньги, обещая помощь в получении субсидий по одной из госпрограмм. После получения денег аферисты скрывались из виду, а деньги тратили на свои нужды. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил сумму около 10 000 000 тенге.