Стало известно, кто и зачем разбросал тела мертвых лошадей близ Нур-Султана

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Начальника отдела Министерства обороны подозревают в скотокрадстве. Полицейские Акмолинской области сообщили о задержании барымтачей, которые своей кражей прославились на всю страну, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Задержанные рассказали, что на внедорожнике сопровождали большегруз, в котором были угнанные лошади. Но по дороге многие животные задохнулись, и приятели просто раскидали туши по округе.

Руководил бандой 41-летний офицер Министерства обороны, проживающий в столице. Но в начале октября он освободил занимаемую должность. О втором подозреваемом информации мало, известно, что мужчине 26 лет и он житель Целиноградского района. Его и экс-военнослужащего подозревают в краже 58 коней, сумма ущерба составила 17 миллионов тенге.

28 туш были разбросаны близ Нур-Султана месяц назад. Жуткая картина взбудоражила проезжавших мимо водителей. Позже уже за столицей обнаружили ещё 18 мертвых животных.

В целях дальнейшей реализации похищенного скота, данные похищенные лошади с территории подсобного хозяйства села Костыма Аршалынского района были погружены на тентованную автомашину MAN и были перевезены на территорию микрорайона Коктал города Нур-Султан. В ходе прибытия на место реализации похищенного скота злоумышленники обнаружили, что практически 90% лошадей пали", - проинформировал начальник отдела департамента полиции Акмолинской области Жанат Жылкыбаев.

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