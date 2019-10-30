Семь лет проведет в колонии сотрудник службы экономических расследований ВКО за вымогательство $50 тыс. (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 29 октября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области главу управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах Службы экономических расследований департамента государственных доходов приговорили к семи годам колонии за вымогательство, передает Kazakhstan Today.

3 февраля 2019 года департаментом КНБ по Восточно-Казахстанской области за вымогательство $50 тыс. у местного предпринимателя с поличным был задержан руководитель управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах СЭР ДГД по ВКО М. Абдрахманов. По результатам расследования уголовного дела, 13 августа 2019 года судом №2 Усть-Каменогорска М. Абдрахманов был признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы по статье УК РК "Получение взятки", - напомнили в пресс-службе Комитета Национальной безопасности РК.





По последней информации, в октябре 2019 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства