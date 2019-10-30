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Семь лет проведет в колонии сотрудник службы экономических расследований ВКО за вымогательство $50 тыс. (ВИДЕО)

29.10.2019, 13:45 9289
Усть-Каменогорск. 29 октября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области главу управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах Службы экономических расследований департамента государственных доходов приговорили к семи годам колонии за вымогательство, передает Kazakhstan Today.
 

3 февраля 2019 года департаментом КНБ по Восточно-Казахстанской области за вымогательство $50 тыс. у местного предпринимателя с поличным был задержан руководитель управления расследования правонарушений в налоговой и таможенной сферах СЭР ДГД по ВКО М. Абдрахманов. По результатам расследования уголовного дела, 13 августа 2019 года судом №2 Усть-Каменогорска М. Абдрахманов был признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы по статье УК РК "Получение взятки", - напомнили в пресс-службе Комитета Национальной безопасности РК.


 
По последней информации, в октябре 2019 года постановлением судебной коллегии по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.
 
 

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