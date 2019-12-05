В Алматы по фрагментам авто нашли и задержали виновника смертельного ДТП

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Алматы. 4 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы задержали водителя, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около трех утра в Турксибском районе Алматы. Неустановленный водитель на неустановленной машине сбил женщину, 1976 года рождения, которая, к сожалению, скончалась на месте происшествия, проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В ходе осмотра места ДТП были обнаружены и изъяты фрагменты транспортного средства, идентифицированного специалистами как "Мерседес". Сотрудниками отдела розыска до утра авто и его водитель были установлены. Машина обнаружена в дачном массиве посёлка Байсерке, на кузове имеются характерные признаки ДТП. Водитель У., 1987 года рождения, задержан и для проведения следственных действий доставлен в отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий", - сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

По факту аварии, повлекшей смерть человека, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК РК, начато досудебное расследование. Оставление места дорожно-транспортного происшествия следствием также квалифицировано по статье 347 УК РК. В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы.

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