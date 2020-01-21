Студентка украла несколько шуб из гардероба больницы в Нур-Султане

Нур-Султан. 20 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане студентка украла из гардероба больницы несколько шуб, передает Kazakhstan Today.

В полицию с заявлением о краже обратилась студентка столичного университета. По словам девушки, она находилась в больнице, когда кто-то проник в раздевалку для персонала больницы и похитил принадлежащую ей шубу стоимостью 500 тыс. тенге. Позже с аналогичными заявлениями о краже дорогостоящей верхней одежды в полицию обратились еще три студентки. Все кражи совершались по одному сценарию. Пока девушки находились в больнице, их шубы пропали из служебных гардеробных, сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Подозреваемая в совершении краж была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка столичного учебного заведения, будущий медработник. Задержанная призналась в краже четырех шуб. Некоторые из них, по словам девушки, она успела сдать в ломбард. По фактам краж ведется досудебное расследование", - прокомментировали в пресс-службе.

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