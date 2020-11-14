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В Кызылорде ранее судимый подросток обокрал кафе на миллион тенге

13.11.2020 6562
Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Кызылорде по горячим следам задержан парень, обокравший кафе на сумму около миллиона тенге, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 11 ноября в дежурную часть управления полиции города поступило заявление о краже. 
 
Злоумышленник подобрал ключи от входной двери и ночью проник в кафе. Он украл телевизор, колонку от музыкального центра, светомузыку и диски. Общий материальный ущерб составил около миллиона тенге. 
 
Полицейские вскоре задержали ранее судимого 17-летнего безработного. 
 
В настоящее время начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
8 ноября в Жезказгане двое мужчин пытались украсть рельсы.
 

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