Антикоррупционная служба Кыргызстана выявила факты системной коррупции на границе с Казахстаном

Бишкек. 28 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызстана зафиксированы системные факты получения взяток инспекторами управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области, дислоцированного на контрольно-пропускном пункте "Актилек-Автодорожный", передает Kazakhstan Today.

Сообщается, что на КПП "Актилек-Автодорожный" инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5000 сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками, сообщает kabar.kg

Стоит отметить, что ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин.

Известно, что по подозрению в причастности к данной коррупционной схеме был задержан начальник УОБДД ГУВД Чуйской области, а также три сотрудника ведомства.





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