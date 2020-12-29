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Антикоррупционная служба Кыргызстана выявила факты системной коррупции на границе с Казахстаном

28.12.2020 12988
Бишкек. 28 декабря. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой ГКНБ Кыргызстана зафиксированы системные факты получения взяток инспекторами управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области, дислоцированного на контрольно-пропускном пункте "Актилек-Автодорожный", передает Kazakhstan Today.
 
Сообщается, что на КПП "Актилек-Автодорожный" инспекторы ОБДД под предлогом проверки документов на постоянной основе получали денежные средства в сумме от 500 до 5000 сомов у водителей автотранспортных средств, занимающихся международными грузоперевозками, сообщает kabar.kg.
 
Стоит отметить, что ежедневный грузопоток на данном КПП составляет от 100 до 200 автомашин.
 
Известно, что по подозрению в причастности к данной коррупционной схеме был задержан начальник УОБДД ГУВД Чуйской области, а также три сотрудника ведомства. 

 

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