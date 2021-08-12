Стали известны подробности дела об обстреле авто с полковником полиции в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. 11 АВГУСТА - Полицейские сообщили о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь первого заместителя начальника департамента полиции Алматинской области, полковника Ержана Оразбекова, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня задержаны все трое подозреваемых, среди которых оказался бывший полицейский, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Из троих подозреваемых двое - исполнители, один - организатор.

На сегодня установлены и задержаны все подозреваемые в причастности к этому преступлению. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам 1, 2, 7, 8 части 2 статьи 99 с применением статьи 24 УК РК (Покушение на убийство). Один из них был дополнительно признан подозреваемым в организации преступления (часть 3 статьи 28 УК РК). В настоящее время все взяты под арест и находятся в Алматинском областном следственном изоляторе. Касательно информации, что один из подозреваемых якобы является полицейским, отмечаем, что задержанный - не сотрудник правоохранительных органов, так как ранее был уволен по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Напомним, 26 июня на трассе Алматы - Оскемен неизвестные открыли стрельбу по служебной автомашине заместителя начальника департамента полиции Алматинской области Ержана Оразбекова. 4 июля в Алматинской области задержали подозреваемого в стрельбе по автомобилю.

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