НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - За прошедшую неделю в Казахстане по горячим следам раскрыто 8 убийств, сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе брифинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За неделю совершено 3 тыс. 4 преступления, 2 тыс. 55 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими по "горячим следам" раскрыто 8 убийств, 11 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, 44 грабежа и 489 краж чужого имущества", - проинформировала Шугыла Турлыбек.
Как сообщалось ранее, в Костанайской области пожарные обнаружили тело мужчины после тушения пожара. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что на теле имеются телесные повреждения.
Также напомним, что в Алматы мужчина задержан за убийство своей супруги, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Полицейские Семея занимаются поиском тела убитой девушки, по некоторым данным, ее выбросили в Иртыш.