Умарова: Токаеву могли мстить за начатые реформы

Фото: СЦК РК

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В ходе пленарного заседания мажилиса министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что после январских беспорядков в незаконном обороте находится большое количество оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже возвращено 1215 единиц оружия и 22 тысяч боеприпасов. Кроме того, гражданами добровольно на условиях освобождения от уголовной ответственности сдано 120 единиц оружия", - сообщил Ахметжанов на заседании мажилиса.

Глава МВД также доложил о формировании специальных следственно-оперативных групп для расследования январских событий.

По его словам, допрошено свыше 12 тысяч граждан. Назначены более двух тысяч экспертиз.

Изъято большое количество похищенного имущества (в том числе 12 автомашин, 311 единиц бытовой техники, 188 ювелирных изделий, 261 сотовых телефонов, 16 млн тенге). Сейчас в судах рассматриваются дела в отношении 229 обвиняемых. Уже осуждены 72 лица, из них 66 - к ограничению свободы, пять - к лишению свободы, одно - к общественным работам", - цитирует министра Polisia.kz.

При этом он отметил, что обеспечивается защита конституционных прав всех подозреваемых. По всем жалобам на действия сотрудников при задержании, доставлении и производстве следственных действий начаты досудебные расследования. Для объективности все эти дела (81) переданы в антикоррупционную службу. Организована видеофиксация следственных действий с обязательным участием защитников.

Все задерживаемые помещаются в ИВС и следственные изоляторы только после медицинского освидетельствования. Обеспечен беспрепятственный доступ к ним представителей национального превентивного механизма, общественных наблюдательных комиссий и Уполномоченного по правам человека, – отметил спикер.

Всего, по информации главы МВД, полицией расследуются 2919 уголовных дел, связанных с январскими событиями. В основном это убийства (90), кражи (2183), незаконный оборот оружия (428), умышленное повреждение чужого имущества (164).

На данный момент к уголовной ответственности привлечено более тысячи лиц.

После того, как глава государства подчеркнул важность учета смягчающих обстоятельств, из более 400 арестованных освобождены 219. Это граждане, не имеющие судимости и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. В целом в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась. Сегодня под стражей находятся 184 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП", - информирует Polisia.kz .





В своем выступлении Ахметжанов также сообщил, что в ходе январских беспорядков полицейские в условиях режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции были вынуждены применять оружие в отношении вооруженных преступников.





Применение оружия осуществлялось в соответствии со статьей 61 Закона "О правоохранительной службе", а именно в целях защиты граждан; отражения нападения на сотрудников, охраняемые объекты; пресечения попыток завладения оружием, спецтранспортом; задержания вооруженных лиц.





Он уточнил, что при обеспечении охраны правопорядка погибли 19 сотрудников сил правопорядка, в том числе 8 – МВД (КНБ – 9, Минобороны – 2). Еще более трех тысяч полицейских и военнослужащих получили ранения. В их числе огнестрельные – 37, осколочные и рубленые – 49, переломы костей – 128, ушибы – 1292. Многие из сотрудников продолжают находиться на излечении и в дальнейшем не смогут нести службу.



