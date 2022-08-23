Похитивший оружие во время январских погромов мародер задержан в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Ружье, похищенное в Алматы в ходе массовых январских беспорядков, изъято у 27-летнего жителя Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержание проходило на территории Ауэзовского района. Гражданин К., 1995 года рождения, подозревается в совершении кражи из охотничьего магазина во время январских беспорядков. Тогда добычей злоумышленника стало гладкоствольное ружье SIBERGUN 12-го калибра. Вещественное доказательство изъято и приобщено к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 291 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Как выяснилось, в прошлом у задержанного уже были проблемы с законом, он был судим за совершение грабежа. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает Polisia.kz.
Напомним, найдена треть похищенного во время беспорядков табельного оружия.