Похитивший оружие во время январских погромов мародер задержан в Алматы

АКТОБЕ. 22 АВГУСТА - В Актобе разоблачена организованная преступная группа из числа работников специализированного ЦОНа, оказывающих содействие гражданам в получении водительских удостоверений за 200 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа обеспечивали беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, без наружного досмотра металлоискателем. При этом список привилегированных кандидатов заранее формировался пособниками из числа гражданских лиц, сообщает Polisia.kz

Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот в свою очередь находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения.





При обыске в съемной квартире сотрудниками полиции изъято 6 690 000 тенге, 1800 долларов США, также изъяты микро-наушники, микро-видеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое.

Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану.

В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший своей очереди во дворе специализированного ЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой.

В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы и проводятся следственные действия.