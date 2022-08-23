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Похитивший оружие во время январских погромов мародер задержан в Алматы

22.08.2022, 11:34 15521
Похитивший оружие во время январских погромов мародер задержан в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Ружье, похищенное в Алматы в ходе массовых январских беспорядков, изъято у 27-летнего жителя Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Задержание проходило на территории Ауэзовского района. Гражданин К., 1995 года рождения, подозревается в совершении кражи из охотничьего магазина во время январских беспорядков. Тогда добычей злоумышленника стало гладкоствольное ружье SIBERGUN 12-го калибра. Вещественное доказательство изъято и приобщено к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по статье 291 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов. 

 
Как выяснилось, в прошлом у задержанного уже были проблемы с законом, он был судим за совершение грабежа. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, сообщает Polisia.kz.

Напомним, найдена треть похищенного во время беспорядков табельного оружия.
 

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Преступники незаконно добыли на территории Акмолиснкой области более 233 тысяч тонн ископаемых

22.08.2022, 19:40 8521
НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности пресек деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В период 2019-2021 годы на территории Акмолинской области ими без специального разрешения уполномоченного органа добыто, переработано и реализовано более 233 тысяч тонн полезных ископаемых, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
В результате незаконных действий членов преступной группы государству причинен ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге.
 
Дело направлено в суд.
 

Вооруженный рецидивист угрожал жительнице Степногорска

22.08.2022, 18:36 10346
СТЕПНОГОРСК. 22 АВГУСТА - Местная жительница сообщила в управление полиции Степногорска, что 21 августа в 02.30 к ее знакомой пришел неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. У него изъят обрез незарегистрированного мелкокалиберного охотничьего ружья, сообщает Polisia.kz
 
Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 287 УК РК "Незаконные хранение, ношение оружия". В рамках расследования полицейские уточняют обстоятельства инцидента.
 

Торговцев детьми задержали в Алматы

22.08.2022, 16:46 12091
Торговцев детьми задержали в Алматы
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы молодая пара пыталась продать новорожденную девочку за 2 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По подозрению в совершении данного преступления задержаны семь человек. Роли каждого из них были четко распределены, сообщает Polisia.kz
 

Свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы - 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е. Стороны сошлись в цене - 2 миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Дидар Аханов. 

 
По его словам, планы фигурантов нарушила спецоперация, проведенная сотрудниками управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города. 
 

В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее - потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка", - сообщил Аханов. 

 
Покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки.
 
Аханов отметил, что на руках у посредников в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно, 3 и 7 месяцев. 
 

Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов на малышей предоставить не смог. Таким образом, в результате этой спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей", - рассказал полицейский. 

 
Детей доставили для обследования в медицинское учреждение. 
 

Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли также использовать в качестве "живого товара". Следствие обязательно установит истину", - подытожил Аханов. 

 
По факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

 

Работники спецЦОНа в Актобе организовали ОПГ по незаконной выдаче водительских прав

22.08.2022, 13:15 14471
АКТОБЕ. 22 АВГУСТА - В Актобе разоблачена организованная преступная группа из числа работников специализированного ЦОНа, оказывающих содействие гражданам в получении водительских удостоверений за 200 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при прохождении обязательного теоретического экзамена у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа обеспечивали беспрепятственный проход определенных кандидатов по списку, без наружного досмотра металлоискателем. При этом список привилегированных кандидатов заранее формировался пособниками из числа гражданских лиц, сообщает Polisia.kz.
 
Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот в свою очередь находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения. 

 
При обыске в съемной квартире сотрудниками полиции изъято 6 690 000 тенге, 1800 долларов США, также изъяты микро-наушники, микро-видеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое. 
 
Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. 
 
В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший своей очереди во дворе специализированного ЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой. 
 
В настоящее время действия лиц, вовлеченных в преступную схему, задокументированы и проводятся следственные действия.
 

Полиция разыскивает анонима, сообщившего о ложном минировании больниц в Алматы

22.08.2022, 11:09 16151
Полиция разыскивает анонима, сообщившего о ложном минировании больниц в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - Полицейские Алматы разыскивают анонима, сообщившего о якобы минировании медицинских учреждений в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы оперативно-экстренные службы проверили информацию о якобы минировании двух медицинских учреждений.
 

В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения проводится комплекс мероприятий, в том числе эвакуация пациентов и персонала и отвод транспортных средств на безопасное расстояние. Саперные подразделения работают на месте", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

 
По данным центра оперативного управления ДП Алматы, в 10.57 по двум объектам дан отбой. 
 

Информация оказалось ложной, взрывных устройств не обнаружено. Медучреждения переходят в штатный режим", - рассказали в ведомстве. 

 
В настоящее время полицейские разыскивают анонима, сообщившего о минировании. Он будет привлечен к уголовной ответственности в соответствии со статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 

У алматинца изъяли 24 килограмма марихуаны

22.08.2022, 10:29 16801
У алматинца изъяли 24 килограмма марихуаны
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы у 57-летнего местного жителя изъяли 24 килограмма марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При санкционированном обыске в доме фигуранта было обнаружено и изъято наркотическое средство "марихуана" общим весом около 24 килограммов. На прилегающей к дому территории также обнаружены 6 кустов конопли, которые он выращивал", - цитирует Polisia.kz начальника управления по противодействию экстремизму Маулена Касымжана. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). 
 
Кроме того, следствием решается вопрос о возбуждении дополнительного уголовного дела по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделывании растений, содержащих наркотические вещества). 

 

В Улытауской области у браконьеров изъято более 700 штук рогов сайги

22.08.2022, 09:12 17551
В Улытауской области у браконьеров изъято более 700 штук рогов сайги
Фото: Polisia.kz
ЖЕЗКАЗГАН. 22 АВГУСТА - Полицейские Карагандинской области изъяли у браконьеров более 700 штук рогов сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, 18 августа в ходе оперативной разработки сотрудниками департамента полиции Карагандинской области в поселке Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области задержаны участники преступной группы, которые на протяжении нескольких лет на территории Улытауской и Карагандинской областей занимались незаконной охотой на сайгу. 
 

Участники преступной группы периодически осуществляли отстрел сайги c целью получения ее дериватов в виде рогов, которые сбывали в южные регионы для дальнейшей реализации в КНР", - проинформировали в полиции. 

 
Установлено, что добытые преступным путем рога сайги фигуранты оценивали от 80 до 100 тысяч тенге за килограмм. 

 

В настоящее время проведено шесть обысковых мероприятий. Задержаны три участника в возрасте 34-46 лет, еще трое объявлены розыск. Изъято 150 кг рогов сайги в количестве 732 штук. Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемых изъяты весы, холодное оружие (нож), незарегистрированное оружие, автомототехника", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества. 
 
Расследованием занимаются следователи департамента полиции Карагандинской области. Напоминаем, в феврале этого года карагандинские полицейские в этом же районе задержали группу браконьеров, у которых изъяли 844 штуки рогов сайги.
 

Более 100 автомобилей ввезли по серым схемам в Казахстан

20.08.2022, 14:32 42396
АКТАУ. 20 АВГУСТА - В Казахстан стали ввозить больше автомашин из Грузии и Азербайджана в обход всех правил, без уплаты таможенных пошлин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Схема работает так: человек выбирает автомашину за рубежом, затем ее пригоняют в Казахстан, и это представляется как временный ввоз. К этому времени у перекупщика уже имеется нотариальная доверенность на управление транспортом на имя заказчика, оформленная в вышеуказанных странах. В Казахстане задержано уже более 100 автомашин, ввезенных по такой схеме", - сообщает департамент государственных доходов Мангистауской области.

 
В ведомстве напомнили, что при временном ввозе легковых автомобилей таможенные платежи не уплачиваются только при условии их эксплуатации иностранными гражданами.
 

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - подчеркнули в ДГД.

 
Сейчас, по данным департамента, иностранные граждане завозят в Казахстан автомобили и выезжают с территории страны. 
 

Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи казахстанскому лицу и постановки на учет на территории Республики Казахстан без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов", - сообщили в ДГД.

 
На сегодняшний день департамент выявил 603 факта постановки на государственный учет автотранспортных средств без уплаты ТПиН и таможенного декларирования. Материалы по ним переданы в антикоррупционную службу.
 
В ведомстве подчеркнули, что в случае неуплаты таможенных пошлин либо невывоза автомобилей в течение месяца после задержания они реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет. 
 

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