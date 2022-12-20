Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия в предприятиях, сопряженного в том числе с похищением человека.
По данным Антикоррупционной службы, сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. 15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.
Сатыбалды Г., руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен. Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.
Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается", - пояснили в Антикоре.
Как сообщалось ранее, в июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
В начале ноября стало известно о возвращении в РК драгоценных камней и ювелирных изделий стоимостью свыше $230 млн.