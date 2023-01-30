29.01.2023, 11:25 25176
В Жетысуской области узбекистанец обвинил полицейских в продаже в рабство
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области 38-летний гражданин Узбекистана обвинил полицейских в продаже в рабство.
В инстаграм-паблике "Талдыкорганец" появилось видеообращение гражданина Узбекистана к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам мужчины, он проживает в Каратальском районе Жетысуской области.
Житель Каратальского района утверждает, что его полицейские продали за 6 баранов и 200 тысяч тенге", - говориться в описании под видео.
В департаменте полиции области Жетісу сообщили, что автор видеообращения, оказавшийся 38-летним иностранным гражданином, разыскан и опрошен.
По указанному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). Досудебное расследование находится в производстве управления собственной безопасности", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что расследование по факту взято на особый контроль руководством областного департамента полиции.
Напомним, 4 из 5 казахстанцев, находящихся в рабстве, эксплуатируются в самом Казахстане.
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28.01.2023, 20:22 42101
На границе Казахстана и Узбекистана у иностранца изъяли героин и психотропные вещества
У гражданина Узбекистана изъяли психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма
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Туркестан. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагашский районный отдел полиции в Туркестанской области поступило сообщение от Пограничной службы КНБ РК по факту попытки перевозки наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
На пропускном пункте "Жибек жолы" пограничный наряд с использованием служебной собаки задержал гражданина Узбекистана. При проверке мужчина признался, что у него в кармане находится около 2 граммов синтетического наркотического вещества.
В ходе обыска полицейские обнаружили у подозреваемого в кармане куртки два пакета с содержимым, похожим на наркотик. Согласно заключению экспертизы, в пакетах находились психотропное вещество весом свыше 0,2 грамма и героин весом около 0,04 грамма.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 286, часть 2, УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено).
Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
28.01.2023, 09:44 63591
Антикор задержал ряд чиновников Комитета лесного хозяйства и животного мира
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР, ряда его подчиненных, а также руководителя управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования комитета по подозрению в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, даче и получении взяток, сообщает пресс-служба Антикора.
В настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
27.01.2023, 21:02 80131
Житель Акмолинской области изготавливал наркотик из пищевого мака
Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра
Фото: пресс-служба МВД РК
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Кокшетау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности отдела полиции Бурабайского района задержали ранее судимого 38-летнего жителя Щучинска. Он на рабочем месте изготавливал из пищевого мака экстракционный опий и употреблял его внутривенно, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска подсобного помещения полицейские обнаружили и изъяли посуду для изготовления наркотика, полимерные бутылки с уже приготовленным опием, а также шприцы. По изъятым веществам назначена экспертиза.
Проведенная экспертиза показала, что объем экстракционного опия составил более 2,5 литра.
В отношении задержанного начато досудебное производство по статье 296, часть 3, УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).
27.01.2023, 19:50 81351
В Таразе нашли схрон с оружием, похищенным в ходе январских событий 2022 года
Фото: ДП Жамбылской области
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Тараз. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 25 января сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе отработки оперативной информации нашли еще один тайник с оружием, сообщает департамент полиции Жамбылской области.
Схрон находился среди камыша. В тайнике обнаружены: одноствольное гладкоствольное ружье марки HATSAN ESCORT PS калибра 12 мм, которое было похищено в ходе январский событий из здания ДП области, одноствольное гладкоствольное ружье марки Maverick калибра 12 мм, обрез одноствольного гладкоствольного ружья марки ИЖ-18 калибра 16 мм.
Начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза.
27.01.2023, 14:08 91116
Ущерб от лжетранзита автомобилей из Казахстана составил около 100 млн тенге
Также с 2019 по 2022 год государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов из-за нарушений ввоза автомобилей через таможенные пункты пропуска
Фото: letsgophotos.ru
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Актау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Схемы лжетранзита автотранспортных средств выявили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.
Доставка иномарок из дальнего зарубежья была поставлена на поток, преступная схема предусматривала заведомо ложное завершение транзита, что позволяло контрабандистам извлекать большую выгоду", - сообщили в департаменте.
Контрабандные автомобили из Грузии на автовозах по схеме лжетранзита из морского порта Курык направлялись в Узбекистан.
По документам 22 легковых авто через порт Курык везли в Узбекистан. Однако три автовоза так и не прибыли в Ташкент.
Предварительная сумма ущерба государству составила свыше 98,8 миллиона тенге.
Материалы дела для дальнейших процессуальных мер переданы в департамент по экономическим расследованиям Мангистауской области. Окончательное решение с определением степени вины подозреваемых будет принято по результатам расследования", - сообщили в ДГД.
Также установлено, что в период с 2019 по 2022 год в Казахстан через таможенные пункты пропуска Мангистауской области по процедуре временного ввоза завезено более десяти тысяч автотранспортных средств, из них у 9800 авто прошел срок и не осуществлена обязанность их обратного вывоза из ЕАЭС. Государство недополучило свыше 10 млрд тенге неуплаченных таможенных платежей и налогов.
По данным фактам проводится соответствующая совместная работа с органами полиции, а также налаженный обмен информацией с таможенными органами ЕАЭС", - сообщает департамент.
В нем отметили, что соблазн сэкономить на таможенных пошлинах для многих остается сильнее, чем страх перед перспективой потерять и деньги и "стального коня".
В этой связи в ДГД обратили внимание добропорядочных казахстанских автолюбителей на основные аспекты, связанные с мошенничеством в сфере ввоза иностранных транспортных средств в Республику Казахстан.
Исходя из анализа правоприменительной практики основная масса преступлений в "автомобильной" сфере совершается по следующим схемам:
- Иностранные автомашины временно ввозятся на территорию стран ЕАЭС и по подложным документам как снятые с учета в органах полиции направляются в Казахстан без таможенной очистки. В Казахстане автомобиль уже легализуется на основании иностранного техпаспорта, регистрируясь в органах полиции и получая казахстанское свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт) и номера. В последующем перепродается другому лицу.
- Автомобили ввозятся из соседних стран в статусе временного ввоза и передаются казахстанским лицам по доверенности. Напомним, что использование временно ввезенного иностранного транспортного средства на территории ЕАЭС допускается только лицом, осуществившим его ввоз, а передача права пользования и распоряжения автомобилем другому лицу может быть осуществлена только при условии полной оплаты таможенных платежей и налогов.
- Еще один вариант, когда у контрабандного автомобиля перебиваются номера агрегатов (двигателя, шасси, кузова), подгоняя их под технические данные уже существующего автомобиля, на который существуют легальные документы. Вновь созданный "двойник" отправляется на продажу.
Следует помнить, что все указанные схемы являются криминальными и используются преступными группами только в целях извлечения прибыли. Дальнейшая судьба автомашин и новых владельцев их не интересует", - подчеркнули в ДГД.
Вместе с тем многие казахстанские приобретатели догадываются о мошенничестве, но прельщаясь относительно недорогой ценой (экономия 15-30% от реальной стоимости даже с учетом уплаты НДС) идут на совершение таких сделок.
Перспектива у всех этих схем одна: в соответствии с законодательством после признания этих автомобилей предметами контрабанды они будут подлежать конфискации в доход государства. Поэтому прежде чем приобрести заветную иномарку с сомнительной историей ввоза, необходимо помнить, что неприятности с законом всегда обходятся намного дороже" - отмечает заместитель руководителя ДГД Мангистауской области Артем Абильдинов.
27.01.2023, 11:30 92716
Глава Шымкентского филиала КТЖ подозревается в системной коррупции Дополнено
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции города Шымкента Даурен Ергарин.
Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении руководителя Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и ряда его подчиненных. Данные лица изобличены в системной даче и получении взяток за трудоустройство на должности приемщика поездов, кассира, осмотрщика-ремонтника вагонов, рассказал Ергарин.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Дополнено 27.01.2023, 11.55
По подозрению в совершении коррупционного преступления задержан и заключен под стражу заместитель директора павлодарского областного филиала АО "Казпочта", сообщает Антикоррупционная служба по Павлодарской области.
Он подозревается в получении от представителя подрядной организации взятки в сумме 2 000 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Окончательное решение о виновности подозреваемого будет принято судом", - рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе.
27.01.2023, 10:36 95016
Преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе
Подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
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Тараз. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 2023 задержан 46-летний преподаватель вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 000 тенге, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге. Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц".
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества, либо лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
27.01.2023, 10:17 76741
Заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска
Подсудимый приговорен к 4,5 года лишения свободы
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Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина У. по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, информирует пресс-служба КНБ.
5 января 2023 года судом № 2 города Уральска он признан виновным и по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и приговорен к 4,5 года лишения свободы.
У. с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу", - рассказали в КНБ.
Напомним, житель Актобе осужден за пропаганду терроризма.
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