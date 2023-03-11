Нарколабораторию по производству "синтетики" выявили в Алматинской области

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередную нарколабораторию выявили полицейские на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.





6 марта во время проведения спецоперации был задержан 29-летний подозреваемый, являющийся уроженцем Карагандинской области. В ходе обыска на территории дома было обнаружено оборудование в виде стеклянных колб, подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.





Polisia.kz





По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.





В полиции рассказали, что задержанный в начале декабря прошлого года в Telegram-канале познакомился с неизвестным лицом, который предложил работу, связанную с изготовлением наркотических средств. В конце декабря 2022 года он прибыл в Алматинскую область, поселился в селе Болек и занялся производством наркотиков.



