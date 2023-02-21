В столице перекрыт крупный канал поставки "синтетики"   

Фото: Polisia.kz

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудниками управления по противодействию наркопреступности пресечен факт сбыта наркотиков в особо крупном размере.





Около своего дома по улице Кумисбекова задержан 35-летний местный житель, который перевозил в багажнике автомобиля Range Rover два пакета с мефедроном. Как установило следствие, задержанный приобрел наркотики в Алматы, отправил их в Астану с попутной машиной, а сам вернулся в столицу самолетом. Далее он планировал расфасовать наркотики по одному килограмму и сделать крупные оптовые закладки в трех городах: Кокшетау, Петропавловске и Павлодаре. В момент перевозки наркотиков для расфасовки он и был задержан", - сообщает Polisia.kz .





В ходе обыска в квартире задержанного было изъято два килограмма гашиша, свыше одного миллиона тенге, а также электронные весы и упаковочный материал. Как отметили в МВД, вес изъятых наркотиков относится к особо крупному размеру. Наказание за их оборот предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются обысковые мероприятия, устанавливаются преступные связи задержанного.





Ранее в Костанае пресекли канал поставки "синтетики". Наркотик продавали через интернет-магазин. Также в Атырау полицейские изъяли 1,2 килограмма мефедрона у преступной группы из Тараза. В конце января в Алматы были ликвидированы 2 нарколаборатории, организованные гражданами Украины. Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров. За 2 недели нарколаборатории производили до 100 кг наркотиков.





Для справки:





Мефедрон - синтетический наркотик, относящийся к амфетаминам. Он появился сравнительно недавно, в 2008 году, но успел стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о его полной безопасности и отсутствии привыкания, пишет сайт narko-info.ru





Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам:





сравнительно небольшая цена;

быстрое появление ярко-выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время;

убежденность, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкание.





Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.





Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время. Для эффективного лечения наркозависимого и возвращения его к нормальной жизни стоит обратиться в профессиональный реабилитационный центр.