Акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках
В ведомстве подчеркнули, что специалисты управления занимаются обзвоном граждан только в исключительных случаях
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Алматы предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата Алматы.
В акимате отметили, что в последнее время участились случаи телефонных звонков гражданам со стороны неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, по вопросу предоставления квартир из государственного жилищного фонда после досрочного погашения задолженностей по обязательствам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями по просроченным кредитам и займам.
Если вы состоите на учете нуждающихся в жилье акимата Алматы, то управление развития коммунальной инфраструктуры города предоставляет арендное жилье очередникам согласно статье 74 закона РК "О жилищных отношениях" исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилищного фонда", - сообщили в акимате города.
В ведомстве добавили, что очередники акимата города могут отслеживать свою очередь на сайте www.kezekte.kz (по ссылке "Проверить номер в очереди по ИИН") или, позвонив в управление по телефонам: 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57.
В случае поступления аналогичных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, просим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего", - сообщили в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты управления занимаются обзвоном граждан только в исключительных случаях и приглашаются в управление для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды, договоров купли-продажи квартиры.
Напомним, в Таразе мошенник, притворяясь сотрудником центра тестирования, обманул горожан на 1 млн тенге.
Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
Также в Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивали у граждан финансовые средства.
В конце января в Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды.
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид.