Акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках

В конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube лжепроповедника, причастного к международной террористической организации

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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б., который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, - Департаментом Комитета национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б., который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, информирует Генеральная прокуратура Республики Казахстан.





За пропаганду терроризма обвиняемый осужден на 6 лет лишения свободы.





Также в ведомстве рассказали, что в конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube (около 3 тысяч подписчиков и 5 тысяч просмотров) лжепроповедника, причастного к международной террористической организации.





В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространение радикальных идей в интернет-пространстве представляет значительную угрозу в настоящее время.





В целях проверки сайтов с противоправными контентом в 2017 году запущен проект "Кибернадзор", по результатам которого госорганами заблокировано более 900 тысяч веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма.





В последние годы в стране правоохранительными и специальными органами при координации органов прокуратуры проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма", - добавили в пресс-службе.



