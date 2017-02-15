Более 15 лет проведет в колонии гражданка Кыргызстана за перевозку наркотиков через казахстанскую границу

Тараз. 15 февраля. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области вынес приговор в отношении гражданки Кыргызстана Ч., преданной суду по статьям УК РК "Перемещение наркотических средств через государственную границу Республики Казахстан, совершенное с сокрытием от контроля, в особо крупном размере" и "Незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору", информирует пресс-служба суда.

Согласно материалам уголовного дела, у гражданки Кыргызской Республики Ч., вступившей в сговор с неустановленным следствием лицом, возник умысел на незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта, а также незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Ч., незаконно храня и перевозя в ручной клади, наркотическое средство героин с сокрытием от таможенного контроля, прошла через государственную границу Республики Казахстан из Кыргызской Республики, после чего была задержана сотрудниками СЭР ДГД Жамбылской области. В ходе личного обыска в ручной клади у Ч. было обнаружено и изъято наркотическое средство героин общим весом 1,108 грамма", - рассказали в суде.

По приговору суда Ч. была признана виновной. В соответствии с требованиями части 4 статьи 58 УК РК, путем частичного сложения наказания окончательно к отбытию Ч. назначено 15 лет и один месяц лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также осужденной назначены принудительные меры медицинского характера и наблюдение у психиатра по месту отбывания наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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