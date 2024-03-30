Брат убитой Салтанат Нукеновой показал в суде фото побоев, которые наносил ей Бишимбаев

Айтбек Амангельды еще до убийства Нукеновой волновался за ее жизнь

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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного разбирательства по делу об убийстве Салтанат Нукеновой родной брат погибшей Айтбек Амангельды рассказал о ссорах между сестрой и подсудимым Куандыком Бишимбаевым.





Во время допроса в суде Айтбек Амангельды показал, какие фото убитая присылала ему, пока жила с гражданским мужем Куандыком Бишимбаевым, сообщает "Sputnik Казахстан".





Впервые о побоях брат Нукеновой узнал от нее 20 марта 2023 года. В тот день Салтанат Нукенова отправила ему несколько фотографий с побоями в мессенджер, чтобы брат сохранил их, после чего удалила переписку.





Первая моя реакция была - позвонить ей. Она не поднимала трубку. Я начал переживать, позвонил Куандыку. Спросил, что случилось. Он мне ответил: "Приезжай домой, поговорим, все обсудим", - рассказал Амангельды.





Тогда брат убитой приехал к дому, поднялся на территорию, но так и не дождался подсудимого перед подъездом.





Постучался в дверь, мне открыла его дочка от другого брака. Она меня знала, поэтому открыла. Но никого, кроме нас с ней, не было", - рассказал мужчина.





По его словам, около двух часов ночи Куандык Бишимбаева приехал в квартиру, в которой проживали Бишимбаев и Нукенова. В доме была дочка Бишимбаева от предыдущего брака. Айтбек спросил, где находится Салтанат, на что Куандык ответил, что не знает.





Он ответил, что меня это не касается, это их семья. Я сказал, что вышла она замуж или нет, она моя сестренка, это меня касается. Он меня попытался вытолкнуть, между нами завязалась драка. Я ему сказал, что эти фотографии отправлю его матери, если он мне не ответит, где Салтанат", - рассказал Айтбек Амангельды.





По геолокации телефон Нукеновой был в этом здании. От матери Куандыка Бишимбаева Айтбек Амангельды узнал, что у нее были запасные ключи и, возможно, она находится в квартире на третьем этаже. Однако он не смог попасть в квартиру.





У меня в голове разные картинки пролетали. Думал, что ей плохо, что ее родной человек предал, что она могла умереть от этих травм. Я позвонил в полицию, что муж избил мою сестренку. Хотел, чтобы они приехали и выломали дверь", - сказал Айтбек Амангельды.





Мужчине удалось выломать ручку, после чего Салтанат открыла дверь, но не согласилась уехать с братом.





Я ей сказал: "Собирай вещи, мы уходим, тебе все это не надо". Она сказала, что она взрослая, что она его любит, что она сохранит брак. Я ей сказал: "Еще чуть-чуть и сильнее, он тебя просто убьет такими ударами", - заключил Айтбек Амангельды.





Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Экс-министра обвиняют в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".





Экс-супруга Бишимбаева Назым Кахарман сделала заявление после распространившейся в соцсетях информации о якобы попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.





О попытках оправдать экс-министра заявила также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.



