"Черный" список финансовых организаций опубликовало агентство по финмониторингу

Фото: gov.kz

НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В список включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности", - сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, агентство планирует защитить права потребителей финансовых услуг и своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Нелегальных участников рынка помогли выявить мониторинг информационного пространства в Интернете и соцсетях, а также обращения физических и юридических лиц. С начала текущего года в агентство поступило 125 обращений на предмет деятельности сомнительных компаний).

Также информация поступала в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Для более эффективной осведомленности, агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

В списке по каждой компании указаны наименование, адрес сайта и характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.