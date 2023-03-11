Четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области  

Осужденные были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря

Фото: КНБ РК

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Актау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, сообщает пресс-служба КНБ.





КНБ РК





По информации КНБ, в феврале 2023 года специализированным судом по уголовным делам Мангистауской области участники наркогруппы признаны виновными в соответствии с частью 4 статьи 286 УК РК (Контрабанда наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере) и приговорены к длительным срокам лишения свободы.





Осужденные были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря.





КНБ РК





Граждане иностранного государства незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере. Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами. Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS", - рассказали подробности в ведомстве.





В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела.



