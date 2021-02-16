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Четырех мужчин задержали в Туркестанской области за стрельбу на кокпаре

15.02.2021 7804
Четырех мужчин задержали в Туркестанской области за стрельбу на кокпаре
Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в хулиганстве с применением оружия, передает Kazakhstan Today.
 

В дежурную часть Казыгуртского РОП поступило сообщение о факте хулиганства с применением оружия со стороны неизвестных лиц во время пресечения участковыми инспекторами проведения очередного кокпара на одном из местных пастбищ. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье УК РК "Хулиганство", - сообщили в областном департаменте полиции.

 
В результате спецоперации сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с ДКНБ Туркестанской области и спецподразделением "Беркут" Национальной гвардии РК на одной из улиц поселка Казыгурт остановили автомашину и задержали четырех подозреваемых - жителей Казыгуртского района.
 

При обыске подозреваемых полицейские обнаружили сумку и изъяли в качестве вещественных доказательств обрез охотничьего ружья 16-го калибра и патроны. В ходе дальнейших обысковых мероприятий в доме подозреваемых оперативники обнаружили два травматических пистолета и охотничье ружье 16-го калибра. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Молодые люди взяты под стражу. Полицейским предстоит проверить причастность подозреваемых к другим преступлениям, а также выяснить происхождение огнестрельного оружия", - прокомментировали в полиции. 

 
Ранее в Туркестанской области полицейские остановили кокпар на 200 человек.
 

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