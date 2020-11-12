В Туркестанской области полицейские остановили кокпар на 200 человек

Туркестан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В ходе рейдовых мероприятий полицейские Кентау совместно с мобильной группой выявили очередной факт проведения кокпара на одном из пастбищ возле поселка Карнак, в котором участвовали около 200 человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские остановили мероприятие и распустили собравшихся по домам. Также мобильная группа провела разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения требований карантина.

Кроме того, в отношении хозяина тоя и организатора кокпара, допустивших большое скопление людей, составили административный протокол по статье "Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Собранные материалы направили в соответствующий орган для принятия законного решения.

5 ноября в Туркестане полицейские остановили пышный той.

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