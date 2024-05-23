Дело Боранбаева: в АФМ озвучили подробности
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса рассказал, в каком объеме возместил причиненный государству ущерб бизнесмен Кайрат Боранбаев и почему он уже на свободе.
В общей сложности по уголовному делу, по которому он был осужден, ущерб был возмещен в размере 14,5 млрд тенге. Помимо этого, он добровольно возместил ущерб в размере около 120 млрд тенге. Но уголовное дело еще не прекращено, расследуется. Возможно, будут еще какие-то возмещения", - цитирует зампреда АФМ Zakon.kz.
Сейчас против олигарха расследуют уголовное дело еще по двум статьям УК РК: его подозревают в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов, пишет КазТАГ.
Журналисты поинтересовались, почему в таком случае бизнесмен на свободе.
Ему дали лишение свободы, затем заменили на ограничение свободы в связи с тем, что он в полном объеме возместил ущерб. Необходимости в избрании меры пресечения нет, потому что в рамках того дела, по которому он осужден, он уже ограничен", - пояснил Елемесов.
Он также уточнил, что расследование по футбольному клубу "Кайрат" в отношении Боранбаева не ведется.
Напомним, в октябре суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.
Ранее Кайрат Боранабаев передал государству нефтяное месторождение "Каражанбас Северный", газораспределительную компанию "Азия Газ Чунджа" и завод "Сервисный центр "КазТурбоРемонт". Также осужденный олигарх вернул государству гостиничный комплекс стоимостью 1,4 млрд тенге, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс, а также физкультурно-оздоровительную сеть в Алматы, перевел выведенные за рубеж $66 млн в Фонд поддержки инфраструктуры образования.
Кроме того, акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству. По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
Компании Кайрата Боранбаева передали в коммунальную собственность Алматы.