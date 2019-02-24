Четырех жителей Туркестанской области задержали по подозрению в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни

Туркестан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня Комитетом национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержаны четыре жителя Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.
Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. По местам их жительства изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой деструктивного толка. Расследование продолжается", - прокомментировала пресс-служба КНБ РК.
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