Дело девочки из Сатпаева будет контролировать Аружан Саин

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин будет следить за расследованием дела по факту похищения ребенка в Сатпаеве, передает Kazakhstan Today.

Друзья, я на связи с мамочкой ребенка, по ситуации в Сатпаеве, по телефону. На данный момент проведены судебно-медицинские экспертизы. Мы проговорили наши дальнейшие действия, в организации юридической, психологической помощи. Как уполномоченный по правам ребенка, я буду сопровождать эту ситуацию, по всем этим направлениям", - написала омбудсмен в Facebook.

Саин сообщила, что она на связи с министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым, который держит расследование дела на контроле.

В данный момент мы в контакте с заместителем акима Карагандинской области Абзалом Нукеновым. Я попросила, чтобы с семьей как можно скорее связался ювенальный адвокат, который будет сопровождать это дело. Также чтобы был определен хороший специалист-психолог, так как в следственных действиях по преступлениям, связанным с детьми, участие психолога обязательно. Уже несколько лет нам постоянно приходится сопровождать дела по сексуальному насилию над детьми. Про каждое такое преступление даже слышать трудно, но невозможно представить, как тяжело переживать это детям и их родителям. Будем добиваться максимальной ответственности каждого, кто совершает такие преступления против детей..." - резюмировала Саин.

Ранее сообщалось , что в городе Сатпаеве Карагандинской области в ночь на 24 июля произошли волнения. Пропавшая пятилетняя девочка, которую искали всем городом, была найдена в квартире незнакомого мужчины. Его задержали, против него заведено два уголовных дела - о похищении и изнасиловании ребенка. Жители города устроили штурм у дома подозреваемого, пытаясь устроить самосуд. Затем люди двинулись в сторону акимата города и полицейского участка. В ходе беспорядков были сожжены несколько машин возле здания местной полиции.

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