Взятка и хищение: директор патологоанатомического бюро Алматы получил 8 лет колонии

АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Директора патологоанатомического бюро Алматы приговорили к 8 годам лишения свободы за хищение 4,5 млн тенге и получение взятки в размере 14 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

17 июня приговором Районного суда №2 Медеуского района города Алматы к 8 годам лишения свободы приговорен директор ГКП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" управления общественного здоровья Алматы Алибеков Б. Он также пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах", - сообщили в антикоррупционной службе.

По данным ведомства, Алибекова подозревали в получении через посредника от представителя частной компании взятки в сумме 14 млн тенге за беспрепятственное согласование актов приема-передачи медицинского и иного оборудования, поставленного в ГКП в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем в период с января по сентябрь 2020 года, Алибеков, являясь фактическим руководителем коммерческой организации ТОО "Veritas Primus", принимая незаконное участие в финансово-хозяйственной деятельности, совершил хищение бюджетных средств в размере 4,5 млн тенге , выделенных по договору государственных закупок между ТОО "Veritas Primus" и ГКП на ПХВ "Городское патологоанатомическое бюро" на транспортировку биологических отходов", - проинформировали в ведомстве.

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