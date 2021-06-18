Экс-директора морга Алматы приговорили к 8 годам лишения свободы

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - 17 июня районным судом №2 Медеуского района Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-директора городского патологоанатомического бюро А. по фактам незаконного участия в предпринимательской деятельности, присвоения и растраты вверенного чужого имущества в крупном размере, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, и покушения на получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд установил, что в феврале 2018 года А., являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вопреки запрету, установленному законом, дал указание своему доверенному лицу Т. зарегистрировать ТОО, которое фактически предпринимательской деятельностью не могло заниматься, поскольку не имело ни штатных сотрудников, ни оборудования, ни технических средств, а затем, являясь фактическим директором ТОО, попросил своего знакомого К. переоформить его на свое имя, сообщает пресс-служба районного суда №2 Медеуского района Алматы.

В ноябре 2019 года А. признал ТОО победителем госзакупок по проведению работ по организации захоронения биологических отходов, для захоронения на кладбище, на которые выделялись 6 миллионов тенге. Фактически данные работы были проведены другим ТОО на арендованных грузовых автомобилях с оплатой в сумме 3 миллиона 600 тысяч тенге.

Между тем А., достоверно зная, что ТОО не выполнило работы по вывозу биологических отходов для захоронения на кладбище, поручил бухгалтеру Бюро - Р. подготовить акты выполненных работ и счета-фактуры ТОО на сумму 4 миллиона 500 тысяч тенге, заведомо не соответствующие действительности, вследствие чего указанная сумма была перечислена на счет ТОО.

Продолжая свои преступные действия и зная, что в силу своих полномочий в его обязанности входит подписание актов приемки передачи медицинского оборудования, А. потребовал от представителя субподрядной организации взятку в размере 14 миллионов тенге.

Приговором суда А. признан виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности, присвоении и растрате вверенного чужого имущества и покушении на получение взятки. Приговором суда А. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности.

Директор ГКП на ПВХ "Городское патологоанатомическое бюро был задержан при координации прокуратуры Алматы Антикоррупционной службой в октябре 2020 года.

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