Экс-директора морга Алматы обвиняют в хищении 4,5 млн тенге

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба по городу Алматы завершила расследование в отношении бывшего директора городского патологоанатомического бюро Бахытжана Алибекова, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, Алибеков подозревается в хищении 4,5 млн тенге по договору госзакупок. Чтобы вывести деньги, он, вопреки законодательному запрету, создал ТОО "Veritas Primus".

Кроме того, экс-директора морга подозревают в получении взятки от предпринимателя в размере 14 млн тенге за подписание актов приемки медицинского оборудования в строящееся здание городского патологоанатомическом бюро.

В настоящее время уголовное дело находится в суде.

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