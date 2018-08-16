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Две женщины задержаны по подозрению в краже 1,3 млн тенге из букмекерской конторы в Астане15.08.2018
Криминал  10:40

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - В Астане в течение суток задержали подозреваемых в совершении кражи в букмекерской конторе "Олимп", передает Kazakhstan Today.

В столичный ДВД поступило заявление о том, что неизвестные путем подбора ключа проникли в помещение букмекерской конторы по проспекту Богенбай батыра и похитили из кассы заведения крупную сумму денег (1 млн 340 тыс. тенге), сообщила пресс-служба ДВД Астаны.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проанализировав видеозаписи с камер наблюдения и опросив персонал, оперативники вышли на 23-летнюю сотрудницу данной букмекерской конторы Б., которая проработала там всего две недели и успела за это время изготовить дубликаты ключей от входных дверей и сейфов заведения.

По данным полиции, 5 августа, около 05.00, Б. вместе с подругой приехала в БК "Олимп". Предприняв меры маскировки, чтобы не быть опознанной по записям с систем видеонаблюдения, Б. надела медицинскую маску, собрала волосы под капюшоном "спортивки" (с намерением быть похожей на мужчину) и заранее изготовленными ключами открыла двери помещения, отключила сигнализацию, а затем похитила денежные средства. Включив сигнализацию и заперев двери, девушка вместе с подругой скрылась с места происшествия.

По данному факту проводится расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 188 (Кража) УК РК.
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