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Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге

08.12.2021, 16:45 129871
Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге
Фото: yvision.kz
АЛМАТЫ. 8 ДЕКАБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывшего финансового директора ТОО "Kcell Solutions", который путем подделки финансовых документов и незаконной выписки авансов на свое имя совершил хищение денежных средств АО "Кселл" в особо крупном размере на сумму 450 миллионов тенге, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 млн тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО "Kcell Solutions", а также незаконной выписки 192 млн тенге в виде авансов на свое имя. Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО "Кселл", контрольный пакет акций которого принадлежит АО "Казахтелеком", что свидетельствует об отнесении ТОО "Kcell Solutions" к субъекту квазигосударственного сектора", - сообщили в АФМ.

 
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
 
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.


 

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На 7 и 11 лет лишили свободы сбытчиков гашиша в Нур-Султане

09.12.2021, 17:49 9019
На 7 и 11 лет лишили свободы сбытчиков гашиша в Нур-Султане
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - За сбыт гашиша в крупном размере осуждены два жителя столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, уроженцы Акмолинской области, проживающие в столице, организовали поставку, хранение и сбыт наркотического средства "гашиш" в особо крупном размере на территорию Ерейментауского региона и Нур-Султана, сообщает Polisia.kz
 

Далее на преступную группу вышли через 39-летнего жителя Ерейментауского района Акмолинской области, который был задержан за сбыт наркотиков по месту жительства. Остальные члены группировки являлись столичными жителями", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов. 

 
В ходе задержания один из сбытчиков пытался избавиться от наркотиков, выбросив несколько пакетов с гашишем с балкона. Всего в результате проведенной операции было изъято более 16 килограммов гашиша.
 
По информации источника, на судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично, отрицали хранение наркотических средств с целью сбыта и сбыт. Однако виновность каждого подтверждалась неопровержимыми доказательствами, собранными полицейскими. 
 

При определении вида и размера наказания подсудимым суд учитывал смягчающие обстоятельства - наличие малолетних детей, отягчающих обстоятельств уголовной ответственности и наказания суд не усмотрел. Приговором суда 42-летний гражданин С. признан виновным, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности. Второму участнику преступной группы, 44-летнему гражданину С. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности, а также применены принудительные меры медицинского характера от наркомании по месту отбывания наказания", - сообщает источник.

 
Приговор вступил в законную силу в ноябре.
 
Как сообщалось ранее, наркосбытчика с крупной партией гашиша и марихуаны задержали в Нур-Султане.
 
Также напомним, что мешок с марихуаной нашли у жителя Туркестанской области.
 

Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего наркоторговца в Петропавловске

09.12.2021, 16:01 14392
Экстази и мефедрон изъяли у 22-летнего наркоторговца в Петропавловске
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - Полицейские Северо-Казахстанской области изъяли у 22-летнего наркоторговца 500 доз мефедрона, а также экстази, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 22-летний житель Петропавловска попал в поле зрения североказахстанских борцов с наркопреступностью в конце августа. 
 

В распоряжение стражей порядка поступила информация о возможной причастности молодого человека к распространению наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В ходе обыска по месту жительства у него был обнаружен полимерный сверток со свертками, в которых находилось порошкообразное вещество. Общий вес изъятого составил 31 грамм. Экспертиза показала, что это психоактивное вещество "мефедрон" - синтетический аналог кокаина. Изъятый вес составил около 500 разовых доз. Впрочем, этим "ассортимент" подозреваемого в наркоторговле не исчерпывался. При проверке его показаний полицейские установили так называемые "закладки", в которых изъяты таблетки. Таблетки оказались психотропным веществом MDMA, или метамфетамином, более известным под названием "экстази". К слову, это первый случай изъятия метамфетамина в СКО в нынешнем году. Подозреваемый арестован", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности СКО Иван Терзиди. 


 
Ранее сообщалось, что все больше молодых казахстанцев торгуют наркотиками, поскольку это легкий заработок. Так, в Жамбылской области полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков в Алматы.  
 

Жителя Алматы приговорили к 17 годам за двойное убийство

09.12.2021, 15:51 8695
Жителя Алматы приговорили к 17 годам за двойное убийство
Фото: yandex.ru
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - Специализированный межрайонный уголовный суд Алматы приговорил подозреваемого в двойном убийстве к 17 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации следственного управлении ДП Алматы, летом этого года 43-летний мужчина после совместного распития спиртных напитков в ходе драки нанес смертельные ножевые ранения двум собутыльникам, сообщает Polisia.kz.
 

К сожалению, оба раненых скончались в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемый был задержан по "горячим следам". Его деяния квалифицированы следствием по 2 части статьи 99 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый в тот же день был водворен в изолятор временного содержания. Как следует из материалов уголовного дела, застолье проходило во дворе частного дома. Там мужчины коротали вечер. В какой-то момент двое стали спорить. В качестве решающего аргумента задержанный схватился за нож и ударил им сначала одного, а затем второго, который пытался разнять их", - проинформировал заместитель начальника городского департамента полиции Рустам Абдрахманов. 

 
Как сообщалось ранее, в Алматинской области пьяная ссора закончилась поножовщиной и убийством.
 
Также напомним, что в Шымкенте задержали подозреваемую в убийстве 23-летней девушки.
 

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