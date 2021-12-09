Экс-финдиректор Kcell Solutions совершил хищение денежных средств на сумму 450 млн тенге

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Следствием установлено, что в период с февраля 2018 года по апрель 2021 года подозреваемый похитил денежные средства путем перечисления 258 млн тенге на расчетные счета 5 компаний, с которыми предварительно составил фиктивные договора об оказании услуг в адрес ТОО "Kcell Solutions", а также незаконной выписки 192 млн тенге в виде авансов на свое имя. Тем самым совершил уголовное правонарушение против собственности, причинив особо крупный ущерб АО "Кселл", контрольный пакет акций которого принадлежит АО "Казахтелеком", что свидетельствует об отнесении ТОО "Kcell Solutions" к субъекту квазигосударственного сектора", - сообщили в АФМ.
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что похищенные денежные средства подозреваемый проиграл в букмекерских конторах PariMatch и Олимп.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ЗКО сотрудницы "Казпочты" похитили пенсии граждан и деньги предпринимателей.