Экс-глава Аграрной кредитной корпорации "заработал" на открытии депозита в БВУ 11 млн тенге

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - По информации Агентства РК по противодействию коррупции экс-председатель Аграрной кредитной корпорации Нармухан Сарыбаев получил за размещение депозита в коммерческом банке взятку 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ведомстве, Антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня. Следствием установлено, что отдельными должностными лицами квазигосударственного сектора данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды.

В 2017-2018 годах АО "Аграрная кредитная корпорация" Министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства в сумме 5,3 млрд тенге на депозитный вклад Банка. За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получил взятку в размере более 11 млн тенге от физического лица, выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 млн тенге за привлечение депозита", - сообщили в Агентстве.

Кроме того, по данным ведомства, "в 2019 году Сарыбаев, после назначения на должность председателя правления ТОО "Региональный инвестиционный центр Онтустік" (100% учредителем является акимат Туркестанской области), по аналогичной схеме разместил 1 млрд тенге на депозитный счет в банке второго уровня, за что на системной основе также получил взятку в размере 1,5 млн тенге".

В настоящее время Сарыбаев помещен в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания по стражей сроком на 2 месяца.

Проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Расследование продолжается.

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