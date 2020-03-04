Экс-глава Аграрной кредитной корпорации "заработал" на открытии депозита в БВУ 11 млн тенге

Как сообщили в ведомстве, Антикоррупционная служба проверяет необоснованное размещение квазигосударственными компаниями миллиардных бюджетных средств на долгосрочных депозитных счетах в банках второго уровня. Следствием установлено, что отдельными должностными лицами квазигосударственного сектора данные обстоятельства используются для извлечения незаконной личной материальной выгоды.
В 2017-2018 годах АО "Аграрная кредитная корпорация" Министерства сельского хозяйства под руководством председателя правления Нармухана Сарыбаева разместило денежные средства в сумме 5,3 млрд тенге на депозитный вклад Банка. За указанные действия Сарыбаев на системной основе и несколькими траншами получил взятку в размере более 11 млн тенге от физического лица, выступившего в качестве агента сделки и получившего банковское вознаграждение в размере 53,5 млн тенге за привлечение депозита", - сообщили в Агентстве.
Кроме того, по данным ведомства, "в 2019 году Сарыбаев, после назначения на должность председателя правления ТОО "Региональный инвестиционный центр Онтустік" (100% учредителем является акимат Туркестанской области), по аналогичной схеме разместил 1 млрд тенге на депозитный счет в банке второго уровня, за что на системной основе также получил взятку в размере 1,5 млн тенге".
В настоящее время Сарыбаев помещен в следственный изолятор Нур-Султана, суд санкционировал в отношении него меру пресечения в виде содержания по стражей сроком на 2 месяца.
Проверяется причастность иных лиц, а также факты получения откатов за субсидирование субъектов агропромышленного комплекса. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Аграрная кредитная корпорация незаконно за вознаграждение разместила на депозите в банке "Хоум Кредит" 11 млрд тенге, вместо того, чтобы направить их на поддержку сельских предпринимателей. Позднее в банке заявили, что средства размещены на законных основаниях.
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