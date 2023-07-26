Генпрокуратура РК сделала заявление в связи с убийством 5-летней девочки в Туркестанской области

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 13 июля в Сарыагашском районе Туркестанской области обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.





Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в тот же день сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали и водворили в ИВС ранее неоднократно судимого жителя района Г.





По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство малолетней). По поручению главы государства выясняются все обстоятельства произошедшего.





Установлено, что подозреваемый Г. ранее, в 2006 году, был осужден за убийство к 10 годам лишения свободы. В мае 2023 года Г. был осужден за то, что в ходе распития спиртных напитков в ссоре топором ударил односельчанина. Судом с учетом того, что Г. примирился с потерпевшим, а его предыдущая судимость погашена, ему назначено 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.





Генеральной прокуратурой на данный приговор вынесен кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы. С учетом того, что Г., находясь под пробационным контролем, совершил особо тяжкое преступление, в отношении сотрудников службы пробации начато досудебное расследование по факту халатности", - сообщили в Генпрокуратуре.





Также, по информации ведомства, в соответствии с поручением президента готовится блок законодательных поправок, направленных на усиление уголовной ответственности за особо опасные преступления против личности.





Прорабатываются вопросы пересмотра санкций по данным преступлениям, изменения порядка назначения и освобождения от наказаний, погашения судимости, условий установления административного надзора за лицами, отбывающими наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.





Ход расследования уголовного дела генеральным прокурором взят на личный контроль.



