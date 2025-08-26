Героин под видом обувного крема: иностранцы получили по 14 лет

Фото: департамент полиции на транспорте

Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прилету авиарейса сообщением Камрань-Астана в международный аэропорт столицы по акту снят 30-летний житель Астаны, сообщает департамент полиции на транспорте.





Сотрудники линейного отдела полиции установили, что во время полета пассажир был пьян, выражался нецензурной бранью и отказывался выполнять законные требования членов экипажа.





Транспортные полицейские привлекли астанчанина к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне.





Помимо штрафа, по решению суда он арестован на 5 суток за совершение мелкого хулиганства.