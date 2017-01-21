Из ОАЭ в Астану доставлен казахстанец, находившийся в розыске за присвоение 6 млн тенге

Астана. 21 января. Kazakhstan Today - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры при содействии посольства РК в ОАЭ доставлен в Казахстан гражданин М., находившийся в розыске с 2013 года, информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Согласно запросу Генеральной прокуратуры Казахстана, Министерством юстиции ОАЭ принято решение о выдаче гражданина Казахстана М., разыскиваемого с 2013 года Департаментом государственных доходов Южно-Казахстанской области для привлечения к уголовной ответственности, говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

М. обвиняется в присвоении более 6 млн тенге, принадлежащих филиалу одной из компании Южно-Казахстанской области. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

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