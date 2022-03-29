Изъято 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий

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По его информации, на сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1358 единиц и 22 479 боеприпасов, сообщает Polisia.kz.
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 120 единиц оружия (на условиях освобождения от уголовной ответственности).
Адилов отметил, что сотрудниками полиции продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия.
Ранее сообщалось, что в ходе беспорядков было похищено более 3 тысяч единиц оружия.