К 17 годам колонии приговорили жителя Кызылординской области за убийство матери-инвалида

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К 17 годам колонии приговорили жителя Кызылординской области за убийство матери-инвалида05.04.2018
Криминал  15:41

Кызылорда. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области суд вынес приговор в отношении мужчины, который молотком убил свою мать-инвалида, передает Kazakhstan Today.

"Подсудимый А. в состоянии алкогольного опьянения, ударив молотком по голове, убил родную мать, инвалида второй группы. Приговором суда подсудимый осужден к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области.
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