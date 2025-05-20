Конфликт закончился поножовщиной в одном из ЖК в Алматы

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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы двух мужчин ранили ножом в результате массовой драки на парковке одного из жилых комплексов в Ауэзовском районе.





В соцсетях распространяется видео массовой драки в жилом комплексе "Уш сункар" в Ауэзовском районе Алматы. В описании к видео говорится, что конфликт возник на паркинге жилого комплекса. В результате несколько участников получили травмы холодным оружием. Им потребовалась медицинская помощь.





В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел между жильцами жилого комплекса.





Один из участников нанес ножевое ранение двум своим оппонентам. Им оказана медицинская помощь", - рассказали в полиции.





Личности участников конфликта установлены. По факту хулиганства с применением холодного оружия возбуждено уголовное дело.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



